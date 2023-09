6ª CIPM é contemplada em projeto de criação de auditório próprio

Ontem (12/09), o projeto que viabiliza o início dos trabalhos de criação do auditório da 6ª CIPM apresentado ao gerente geral do SICREDI União MS/TO da região do Bandeira, Senhor Wilberson, foi contemplado.

O projeto havia sido apresentado anteriormente pela comandante da Unidade, Tenente-Coronel Cleide Maria em parceira da CAB – MS (Central de Apoio aos Bairros) na pessoa de seu presidente, Senhor Ronaldo Cardoso.

Imagem: Assessoria de Comunicação da 6ª CIPM

Com a futura inauguração do auditório, atividades como trabalhos de planejamento de operações e instrução e ensino serão desenvolvidos nas dependências da sede, com foco interno na tropa e como na sociedade.

Dessa maneira é fortalecido o estreitamento dos laços entre a Polícia Militar e a população, conforme o conceito de filosofia de Polícia Comunitária de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver os problemas, com o objetivo de melhorar a qualidade geral de vida da sociedade.

Dessa forma, a Comandante da 6ª CIPM, consegue manter um ambiente cada vez mais fraterno, harmônico e coeso entre os policiais militares, representantes das comunidades policiadas e, principalmente com população local, tendo a certeza de que o auditório se tornará um importante instrumento para oportunizar uma segurança pública mais humanizada, participativa e próspera.

A 6ª CIPM agradece o apoio e parceria dos Senhores Wilberson e Ronaldo Cardoso e a sintonia de podermos atuar de fato como agentes de transformação na vida da nossa população, gerando resultados positivos na área da Segurança Pública.

Assessoria de Comunicação da 6ª CIPM