6ª CIPM é homenageada em Ribas do Rio Pardo pela excelência profissional

Ribas do Rio Pardo (MS) – Ontem (19/09), a Empresa Suzano prestou homenagem para todo efetivo da 6ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), pelos bons serviços prestados no município de Ribas do Rio Pardo. O diretor de engenharia da empresa, Maurício Miranda, e o gerente executivo industrial Leonardo Mendonça Pimenta, realizaram a entrega, a cada policial militar pelos bons serviços prestados.

A Suzano iniciou em 2021, a construção da maior fábrica de celulose do mundo, registrando um marco divisor na história do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial no próprio município. A obra, de grande envergadura, gera oportunidade de emprego a milhares de pessoas direta e indiretamente, chegando, em sua fase de maior público, a atuar com a participação de mais de dez mil trabalhadores.

Parceira em ações afirmativas de polícia comunitária que trazem qualidade de vida a sociedade, a Polícia Militar atuou com maestria garantindo a segurança e combatendo com vigor a criminalidade que tenta se instalar no município, assegurando dessa forma o bom andamento do projeto em virtude aos inúmeros fatores de dificuldade ocasionado com o crescimento populacional da cidade.

Policiais militares homenageados – Crédito: Assessoria de Comunicação da 6ª CIPM

Além de ações preventivas com patrulhamento, a PMMS na figura de cada policial militar de radiopatrulha atuante no município, demonstrou exímia capacidade de atuação frente às ações de greve com princípios de ato violento, agindo de forma técnica e precisa, fundamentais para solução pacífica sem a necessidade de uso da força.

Assim, ao longo desses dois anos de Projeto Cerrado, é visto em cada policial militar homenageado, ações com um nível de empenho além do imaginado, sendo percebido por todos que os policiais militares desempenham suas respectivas funções com zelo, ética e comprometimento profissional sendo dignos de elogio e reconhecimento, pois não só atuam com excelência, como conseguem manter a ordem pública com o mesmo efetivo operacional.

A empresa Suzano disse sentir-se honrada em realizar este evento para materializar o reconhecimento à PMMS, buscando através desse, uma maneira festiva de expressar a gratidão a cada policial militar lotado no município de Ribas do Rio Pardo.

O evento foi extensivo a Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião, ao comandante do CPM, Coronel PM Emerson de Almeida, ao subcomandante da 6ª CIPM, Major PM Wellington Lopes Lafayette Julião e o comandante do Pelotão de Ribas do Rio Pardo, Capitão PM Gabriel de Oliveira Martins. O Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, assim como a comandante da 6ª CIPM, Tenente-Coronel Cleide Maria da Silva, devido a suas agendas, não puderam comparecer ao evento, mas externaram gratidão a Suzano pela homenagem.

Assessoria de Comunicação da 6ª CIPM