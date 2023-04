88ª ExpoZebu: ABCZ divulga a programação completa do ‘1º Seminário Zebu Carbono Neutro – Pecuária Sustentável Gerando Riquezas’

Promovido em parceria com a MyCarbon, empresa subsidiária da Minerva Foods, o evento busca promover diálogos sobre políticas de incentivo à produção sustentável, com tecnologia no pasto e melhoramento genético.

O ‘1º Seminário Zebu Carbono Neutro – Pecuária Sustentável Gerando Riquezas’ será realizado no Salão Nobre do Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas através do link:

Confira a programação oficial do ‘1º Seminário Zebu Carbono Neutro – Pecuária Sustentável Gerando Riquezas’: