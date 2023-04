8ªCIPM: em menos de 24 horas, Polícia Militar efetua prisão de dois foragidos

Sidrolândia (MS) – Equipe de Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, no quinta-feira (20), realizou as prisões de um foragido da justiça com sentença por tráfico de droga e evadido do sistema prisional com passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.

A primeira prisão ocorreu durante policiamento ostensivo e preventivo na região central do município, ocasião essa que os policiais avistaram um sujeito na praça central, que ao perceber a presença policial demonstrou intenso nervosismo, motivando uma abordagem policial. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo após checagem no sistema Sistema Integrado de Gestão Policial (SIGO), constataram um mandado de prisão em aberto.

Na segunda prisão, a guarnição estava em ronda pelo bairro São Bento, quando avistaram três pessoas que ao perceberam que a viatura policial estava na região, desviaram o caminho e apreçaram os passos em uma tentativa de fuga, diante fundada suspeita, a equipe deu voz de abordagem aos três. Durante entrevista e checagem via SIGO, um dos indivíduos, que havia se identificado falsamente, empreendeu fuga, entretanto os policiais lograram êxito em sua captura. Após checagem de seu verdadeiro nome, verificaram que ele estava evadido do sistema prisional desde a quarta-feira (19). O outro homem e a mulher não possuíam nada em seu desfavor.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as providências cabíveis.