8ªCIPM: Polícia Militar apreende duas armas de fogo e mais de setenta munições

Sidrolândia (MS) – Equipe de Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, na segunda-feira (23), apreendeu 2 espingardas calibre .22, 67 munições no mesmo calibre, 2 munições calibre 38 e 4 munições calibre 36.

A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Assentamento Alambari. Em contato com a solicitante, vizinha da vítima, ela indicou a residência onde acontecera a suposta agressão. De imediato, os policiais militares deslocaram-se ao lote indicado, porém o autor não estava mais no local, fizeram as devidas diligências, sem êxito na localização dele. Voltaram à residência e a vítima relatou que seu marido possuía uma arma de fogo, franqueando a entrada dos policiais. Durante a busca no imóvel, foram encontradas duas espingarda calibre 22, sendo uma ainda desmontada, 67 munições no mesmo calibre, 2 munições calibre 38 e 4 munições calibre 36.

Diante dos fatos, a aramas de fogo e as munições foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as devidas providências.