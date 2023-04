8ªCIPM: Polícia Militar apreende mais de 6 quilogramas de entorpecente

Sidrolândia (MS) – Equipe de Rádio Patrulha da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, na terça-feira (25), apreendeu 7 tabletes de maconha que em pesagem totalizou 5,150 Kg e 2 tabletes de skunk totalizando 1,450 kg.

A guarnição foi acionada via 190 em uma ocorrência, na qual o solicitante relatou ter encontrado um saco plástico preto contendo alguns tabletes de maconha abandonado na porta de um comércio. No local, de acordo com as imagens das câmeras de monitoramento, puderam averiguar que as drogas caíram do porta-malas de um veículo em alta velocidade, momentos antes de serem encontradas.

Diante dos fatos, os policiais militares encaminharam as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as providências cabíveis.