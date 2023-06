8ªCIPM: Polícia Militar captura dois foragidos da justiça em menos de 24 horas.

Sidrolândia (MS) – Equipe de Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, no sábado (10), realizou a captura de dois foragidos da justiça.

Na primeira prisão, a Equipe de Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que durante uma discussão, seu marido desferiu um golpe em seu rosto, deixando lesões aparentes, porém ele já tinha evadido do local. A guarnição realizou as devidas diligência, localizando o agressor, ao checá-lo no Sistema Integrado de Gestão Policial (SIGO), constataram um mandado de prisão em seu desfavor.

A segunda prisão ocorreu durante policiamento ostensivo e preventivo pelo bairro São Bento, visto ser uma região em que comumente ocorre ilícitos, a guarnição realizou abordagem a um grupo de pessoas. Durante checagem via SIGO, os policias militares constaram uma mandado de prisão em desfavor a um dos abordados.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as providências cabíveis.