8ªCIPM: Polícia Militar conduz dois indivíduos por furto e invasão domiciliar

Sidrolândia (MS) – Equipe de Rádio Patrulha da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, no domingo (28), conduzio doi indivíduos por furto e invasão domiciliar no Asentamento Nazaré.

A equipe de Rádio Patrulha foi acionada para atendeu uma ocorrência de invasão domiciliar no Assentamento Nazareth. De imediato, a guarnição deslocou ao local, onde obteve contato com a solicitante, que relatou após retornar do Município de Campo Grande, foi surpreendida com dois indivíduos em sua propriedade, que haviam arrombado as portas do imóvel e se apossado de todos seus bens móveis existente no interior da residência. A proprietária da residência solicitou apoio da força policial, pois os indivíduos se recusaram a deixar o imóvel, alegando que se tratava de uma ocupação legítima. Destarte, as equipes de serviço deslocaram-se à propriedade invadida, onde lograram êxito em encontrar os dois indivíduos e retirá-los do interior do imóvel. Ao reaver o acesso do interior do imóvel, a solicitante verificou a ausência de diversos objeto tais como: malas de roupas, ferramentas, caixa d’água 1000 litros, botijão e fogão.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos dois indivíduos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as devidas providências.