8ªCIPM: Polícia Militar prende em flagrante autor de tráfico de drogas e apreende mais de 160 quilogramas de entorpecentes

Sidrolândia (12), Equipe de Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar prendeu em flagrante autor de tráfico de drogas e apreendeu mais de 160 kg de maconha, fracionados em 1 fardo grande pesando 23.850 kg e em 149 tabletes que somados totalizaram 145.200 kg.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo, a Força Tática recebeu a denúncia que um veículo Fiat Uno de cor bege carregado de substâncias ilícitas, e que estava estacionado em um dos postos de combustível do município, acabara de sair em alta velocidade pela rodovia federal 060 em direção a Campo Grande.

De posse das informações, a guarnição deslocou-se no mesmo sentido para averiguar se a denúncia era procedente. E na altura do km 408, deparou-se com um veículo com as mesmas características estacionado no acostamento da estrada. De maneira eficiente e com as fundadas suspeitas, os policias militares realizaram abordagem ao condutor, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, durante entrevista, procedimento policial padrão, o indivíduo relatou que estava transportando drogas. Por conseguinte, foi realizada uma vistoria veicular, onde foi localizada uma expressiva quantidade de maconha em 1 fardo grande pesando 23.850 kg e em 149 tabletes que somados totalizaram 145.200 kg.

Dadas as circunstâncias, foi dada voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido, juntamente com as drogas e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.