8º Drive Thru da Reciclagem arrecada 5 toneladas de resíduos

O 8º Drive Thru da Reciclagem, realizado nos dias 16, 17 e 18 de março deste ano, foi marcado como a edição que mais demonstrou a consciência das pessoas com relação a importância de se fazer o descarte correto e consciente. Ao todo, cinco toneladas de resíduos foram coletadas durante os três dias de evento.

Material eletrônico, medicamento vencido e vidro, bateram o recorde de descarte, sendo o eletrônico o mais descartado, contabilizando quase três toneladas ao todo. O de vidro somou 990 quilos. Mais de uma tonelada de papel, papelão, latinha e plástico foram descartados durante o 8º Drive.

Além disso, com a destinação correta dos 63 litros de óleo de cozinha usados e 236 quilos de medicamentos vencidos, foi possível preservar 107.774.000 milhões de litros de água somente nesta edição.

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) também recebeu mais de 570 itens entre mochilas, tapetes, roupas de banho e calçados para doação famílias carentes.

Carolina Ribas Alonso Lima participou pela primeira vez do Drive descartando as camisetas dos uniformes da empresa onde trabalha. “Há algum tempo eu já estava juntando e guardando esses uniformes para descartar de forma correta”, destaca.

Desde a primeira edição, realizada em 2020, o Drive Thru da Reciclagem já destinou aproximadamente 31 toneladas de resíduos para os descartes corretos. “O drive thru da reciclagem é sempre um sucesso. Estamos preparando a nona edição para junho”, finaliza Adir Diniz, coordenadora geral do FAC.

Edinalva Silva Aranda, também participou pela primeira vez do Drive com moda sustentável. Para ela, o que está em excesso dentro de casa deve ser passado para frente. “Nós compramos muitas peças, então resolvemos participar do evento e vender, no intuito de reduzir o consumismo, a gente sempre vai pelo impulso e acaba gastando mais do que o necessário”, pontua.

Para Ana Franzoloso, embaixadora do Lixo Zero Brasil em Mato Grosso do Sul e proprietária da Du Bem Sustentável, comentou sobre o sucesso no descarte de itens importantes. “Foi um dos drives mais representativos para nós da organização, devido ao número de descarte de resíduos mais alarmantes, como medicamento vencido, vidro e eletrônico. Tivemos destaques onde, através das Cidades Inteligentes envolvemos todos os eixos, com a saúde e a moda sustentável inclusiva de extremo impacto social e ambiental. Além dos setores do empreendedorismo, empresas e novos parceiros. Foi realmente um evento de uma representatividade muito grande”, aponta Franzoloso.

Após duas edições seguidas sendo realizada na Plataforma Cultural, esta última aconteceu ao lado do Bioparque do Pantanal, nos Altos da Afonso Pena.

