9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR REALIZA CAPACITAÇÃO EM POLICIAMENTO RURAL.

Campo Grande – MS – Na tarde desta terça-feira (23/05) foi realizada capacitação ao efetivo do 9°Batalhão de Polícia Militar responsável pela Patrulha Rural nos municípios de Jaraguari, com 2912.826 km² de extensão, e no município de Bandeirantes com área de 3115,7 km². A instrução foi ministrada pelo Cel PM Gilberto Gilmar de Santana, coordenador do Policiamento Rural da PMMS, sendo auxiliado pelo ST PM Cáceres. A Patrulha Rural tem por objetivo estreitar o vínculo de confiança entre os produtores rurais e a Polícia Militar, facilitando a localização das propriedades e garantir mais segurança no atendimento às comunidades que vivem e trabalham no campo.

