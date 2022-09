A cinco dias das eleições que serão realizadas no próximo domingo (02/10), o advogado e empresário Sindoley Morais, candidato a deputado federal pelo União Brasil, lidera a pesquisa do Instituto Ranking Brasil, divulgada nesta terça-feira (27/09), para a Câmara dos Deputados dentro da legenda. De acordo com a análise do Instituto, o União Brasil tem chance de eleger um deputado federal e o 1º colocado dentro da legenda é Sindoley Moraes, que está com 1,20% das intenções de votos dos eleitores em Mato Grosso do Sul.

Segundo o candidato a deputado federal, o levantamento feito pelo Instituto Ranking em 30 municípios de Mato Grosso do Sul demonstra que os eleitores abraçaram a sua campanha eleitoral. “Na reta final da campanha, procurei fazer o certo, combatendo o balcão de negócios que alguns candidatos tentaram transformar a busca pelos votos dos sul-mato-grossenses e, graças a Deus, parece que eu consegui. Com certeza essa pesquisa vem para coroar com êxito todo o trabalho que realizamos ao longo dos últimos meses e, no próximo dia 2 de outubro, esperamos comemorar a vitória”, declarou.

O Instituto Ranking Brasil entrevistou três mil pessoas, em 30 municípios do Mato Grosso do Sul, por setores censitários do IBGE de 2010, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. A pesquisa foi executada e registrada com os números MS-00892/2022, no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), e BR-01779/2022, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sendo que a margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, enquanto o intervalo de confiança é de 95%.