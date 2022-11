Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Cândido Mariano, que oferta ensino em tempo integral, por intermédio do programa “Escola da Autoria”, em Aquidauana, participaram da temática “A água e a hidrografia”, com a realização da atividade de customização de camiseta.

A atividade teve como proposta principal compreender a importância da água para o ser humano, “relacionando além de seus usos a dinâmica da hidrosfera. Dessa forma, após as apresentações dos conceitos e execuções das atividades relacionadas ao conteúdo”, menciona professora Gerusa de Figueiredo Leite Silva.

Foi solicitado como finalização que os alunos criassem um desenho relacionado com o tema: “ÁGUA”. “Em forma de concurso de desenho, o desenho mais criativo e acessível para a reprodução seria utilizado para a customização de uma camiseta utilizando a técnica do giz de cera e ferro de passar roupa”, enfatiza professor Thiago Barbosa.