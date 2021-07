Mato Grosso do Sul atingiu, nesta quinta-feira (22), a marca de 30% da população com a 2ª dose ou vacina de aplicação única contra a Covid-19. Conforme divulgado, 842.858 sul-mato-grossenses foram completamente imunizados, 22.174 com a dose única e 620.684 com a chamada D2.

Isso significa que a cada 10 sul-mato-grossenses, três já estão completamente imunizadas contra a Covid-19. Considerando apenas a população vacinável (com 18 anos ou mais, ou com comorbidades), 74,43% já receberam pelo menos uma dose dos imunizantes e 40,49% estão completamente imunizados.

Assim, Mato Grosso do Sul aplicou 2.170.122 doses nos 79 municípios. Os números são do Vacinômetro, disponível no Portal do Governo Estadual e no site da Secretaria de Saúde.

Apesar do avanço na vacinação, a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde é manter as medidas de prevenção, evitando aglomerações, usando máscaras de proteção e mantendo a higienização das mãos.

Mato Grosso do Sul caminha a passos largos para ser a primeira Unidade da Federação a atingir a imunidade de rebanho, o que pode acontecer, na previsão dos gestores, no fim de agosto.