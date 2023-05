A convite do vereador Otávio Trad, gestor de segurança fala sobre protocolos que podem salvar vidas

O gestor de Segurança e instrutor de Resposta Civil para eventos com Atiradores Ativos pela Universidade Estadual do Texas, Murilo Seixas fez uso da tribuna na sessão desta terça-feira (02). A convite do vereador Otávio Trad, ele falou sobre como a ação rápida pode fazer toda a diferença em casos de ataques.

É nessa hora que entram os protocolos de segurança, ou seja, uma série de instruções claras e precisas, que incluem ações como evacuação, esconder-se ou até mesmo resistir ao agressor.

Segundo dados do FBI (Unidade de Polícia dos Estados Unidos), 50,22% dos ataques acontecem em áreas comerciais, como shoppings, mercados e lojas; 20,26% em espaços públicos, sendo praças, parques e shows e 14,87% em escolas e universidades. A pesquisa mostra ainda que 58% dos agressores não têm vínculo com o local do ataque, o que dificulta traçar um perfil de agressores ativos.

“Quando as pessoas sabem o que fazer em caso de um ataque de agressor ativo, elas podem agir rapidamente e tomar medidas para proteger a si mesmas e aos outros ao seu redor. Preparação e prática fazem a diferença”, ressalta Murilo.

Ele destaca ainda a importância em investir em treinamentos. “Não podemos deixar que o medo paralise nossas ações. Em vez disso, devemos nos preparar e nos proteger. Juntos, podemos trabalhar para criar um ambiente mais seguro e resiliente para todos”.

Para o vereador Otávio Trad, fazendo um trabalho de prevenção, de conscientização e treinamento o resultado é mais eficiente. “Treinar, capacitar e informar diretores, professores, administrativos, pais e alunos é a melhor forma de evitar que um ataque vire tragédia”.