“A democracia está sob ataque no Brasil” diz Telegram em crítica contra a censura

Nesta terça-feira (9), o Telegram Brasil compartilhou uma nota crítica ao PL das Fake News, também conhecido como “PL da Censura”, que avançou na Câmara dos Deputados nas últimas semanas.

Segundo o aplicativo de mensagem, o Brasil está “prestes a acabar com a liberdade de expressão” e citou os poderes de censura dados ao governo: “Esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera “inaceitáveis” e suspenda qualquer serviço de internet – sem uma ordem judicial”, diz trecho do manifesto.

O Telegram afirma que pode ter que deixar de prestar serviços em território nacional se o projeto for aprovado e diz que o projeto tenta transferir poderes judiciais às empresas de aplicativos: “Para evitar multas, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos, especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco”.