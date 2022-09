Durante agenda política em Campo Grande, a candidata ao Senado (PP/MS), Tereza Cristina, destacou a importância de políticas públicas de investimento na Educação e valorização dos professores. Também lembrou que o Governo Federal e do Mato Grosso do Sul, mesmo com todos os desafios da pandemia, não deixaram de investir no setor.

“Precisamos investir na infraestrutura das Escolas e também na capacitação dos professores, pois a educação é transformadora e fundamental na vida das crianças e jovens. Para que o Estado cresça e se desenvolva, precisamos investir cada vez mais em pessoas ”, disse Tereza Cristina.

Sobre os desafios enfrentados nos últimos anos, a candidata ao Senado acredita que isso amadureceu os gestores, que puderam negociar e manter a economia local.

“Enfrentamos pandemia e ainda testemunhamos uma guerra. Apesar de tudo isso, o Brasil caminhou e hoje tem indicadores muito bons na economia. As medidas necessárias foram tomadas para que a inflação começasse a cair, conseguimos baixar o preço da gasolina e do gás, alem de diminuir o índice de desemprego”, explicou.

Tereza Cristina também falou sobre a nova missão. “Conheço todos os 79 municípios do meu Estado. Nasci aqui, sou campo-grandense, todas as minhas raízes estão aqui. Foi trabalhando no Ministério que eu entendi que gosto mesmo é de desafio e estou pronta para um novo: ser senadora por 8 anos e reapresentar nosso estado”, concluiu. Nesta sexta-feira, Tereza Cristina cumpre agenda nos municípios de Japorã, Iguatemi, Tacuru e Amambai.