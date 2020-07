A pandemia mundial da COVID-19 impactou fortemente os países. Incialmente, a análise deste impacto pairou sobre o aspecto econômico, que é essencial para nossa vida, em uma sociedade essencialmente capitalista. Não demorou muito e começamos a sentir o grande desafio que repousava sobre a Educação.

Especialmente, em Campo Grande/MS, a Rede Municipal de Educação, atendendo as orientações sanitárias vigentes parou em 18/03/2020. Saímos ás pressas, com medo, mas priorizando o bem-estar dos nossos alunos, suas famílias e do nosso capital humano, nossos servidores. Não houve planejamento porque uma pandemia desta magnitude é totalmente diferente de férias ou de recesso escolar, e é claro não houve tempo hábil para planejar uma saída que se assemelha a uma operação de guerra.

Muitos se questionam como estaremos após o término deste isolamento social, de que forma reabriremos as escolas e como receberemos alunos e toda comunidade escolar. Todavia, o maior desafio da Educação é o hoje, o agora e devemos focar nossas forças na busca de ressignificar esse momento. Um momento onde a sociedade parou e percebeu a importância do professor no processo de ensino-aprendizagem e consequentemente o valor da escola pública.

A Escola é um organismo vivo, onde o aluno aprende conteúdos, mas sobretudo aprende a conviver em sociedade, desenvolve pensamento crítico, se desafia, se desenvolve como cidadão com foco na sua emancipação humana. A ausência deste movimento, dessa interação mediada pelo professor trouxe um vazio em nós. A Rede Municipal de Ensino e as famílias buscam estratégias para proporcionar e continuar com o aprendizado em casa. As dificuldades e as especificidades de cada família nos alertam para necessidade de união – unir esforços em prol do nosso aluno, que é o objeto maior da nossa ação pedagógica. Se não houver um trabalho conjunto entre família e escola, não sairemos fortalecidos desse momento para enfrentarmos o retorno ás aulas.

Não temos um modelo, uma teoria que nos ensine como vencer esse desafio, pois não temos histórico de algo parecido que requereu medidas tão restritivas e de tão longo prazo. Estamos juntos aprendendo dia a dia, compartilhando práticas e estamos em um imenso processo de readaptação.

O conceito tradicional de sala de aula foi substituído pelas aulas remotas, tecnologias e atividades impressas. Várias estratégias foram pensadas e executadas para atingir o maior número de alunos possível. Todos nós tivemos que sair da nossa zona de conforto. Em maior ou menor grau, todos nós fomos impactados e praticamente obrigados a repensar nossas vidas e flexibilizar nossas escolhas.

Cabe a nós mudar o olhar. Onde se vê uma crise, quais oportunidades eu vejo? Eu posso escolher ver um processo de aprendizado ou um retrocesso. Toda situação nos traz algum tipo de aprendizado e nós não podemos sair dessa pademia da mesma forma que entramos. Alguma reflexão e mudança esse momento trouxe para cada um de nós, e na escola isso não é diferente.

Muitas vezes ficamos muito preocupados e ansiosos pelo amanhã, mas o hoje é base sólida para amanhã. Com os recursos que nós temos, como podemos fazer o nosso melhor? Não sabemos por quanto tempo mais ficaremos em isolamento social, mas sabemos que temos recursos psicológicos para vencer esse desafio que nos foi imposto sem as regras do jogo. Nós somos os jogadores (aluno, servidores, família), um time que se formou instantes antes da partida e juntos cada qual com suas potencialidades, venceremos mais esse desafio, por você e pela nossa escola pública de qualidade.