A Santa Casa recebeu nesta quarta-feira (15) uma ambulância adquirida com emendas parlamentares de vereadores de Campo Grande e que vai contribuir para ampliar o atendimento aos pacientes do maior hospital de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa nasceu do vereador Dr. Victor Rocha e ganhou apoio de outros vereadores, que formaram uma emenda conjunta para aquisição do veículo. O investimento soma R$ 250 mil e é necessário para atender mais e com maior qualidade os pacientes de Campo Grande e região.

“A Santa Casa é referência em atendimento em Mato Grosso do Sul. Sendo o único em alta complexidade em todas as especialidades clínicas e médicas. Essa ambulância irá compor a frota de veículos que estará à serviço de nossa gente. Por isso, nos empenhamos em conseguir o recurso para a aquisição. Agradeço aos demais pares que compreendem a importância de ajudar com a destinação de um percentual de suas quotas em emendas parlamentar”, pontuou.

Durante a cerimônia de entrega, o presidente da Santa Casa, Heitor Freire destacou que a ambulância chega equipada para proporcionar qualidade no atendimento aos pacientes. “Esse veículo é fruto da união de esforços de várias pessoas, que trabalhando juntas no mesmo propósito de auxiliar a população, conseguem ir mais longe”, afirmou.

Além do vereador Dr. Victor Rocha, os seguintes parlamentares contribuíram com emenda parlamentar: Carlão (PSB), Prof. Juari (PSDB), Silvio Pitu (DEM), Betinho (Republicanos), Coronel Vilassanti (PSL), Ronilço Guerreiro (PODEMOS), Zé da Farmácia (PODEMOS), Prof. André Luis (REDE), Tiago Vargas (PSD), Beto Avelar (PSD), Otávio Trad (PSD), Papy (SOLIDARIEDADE), João Rocha (PSDB), Ayrton Araújo (PT), Edu Miranda (Patriota), Dr. Jamal (MDB), Clodoilson Pires (PODEMOS), João César (PSDB) e Gilmar da Cruz (Republicanos).