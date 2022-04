O Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (FEEMS) dando continuidade ao processo de organização das etapas Intermunicipais e Estadual da IV Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022, segue com a Intermunicipal 5 – Coxim, Corumbá e Ladário.

O FEEMS convida todos os dirigentes municipais de educação, gestores, trabalhadores em educação, familiares e responsáveis, estudantes, conselheiros municipais, membros de fóruns municipais de educação, representantes das entidades, instituições da sociedade civil organizada e movimentos sociais a contribuírem com o debate sobre a Educação Básica e Superior, no âmbito dos Municípios, Estado e União.

O evento ocorrerá via transmissão online nos dias 5 de maio das 18h às 21:30h e 6 de maio das 8h às 12h e das 13h às 17:30h, o link de acesso a reunião será enviado posteriormente via e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Terá direito ao certificado de participação os participantes que realizarem a inscrição por este site e que assinarem a lista de presença disponível durante o evento.