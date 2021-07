Edu Miranda junto a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal, que iniciou os debates, já aponta avanços com a medida do escalonamento. A expectativa é reduzir o número de passageiros no transporte coletivo nos horários de pico para conter o contágio da covid-19. “O escalonamento na Rede Municipal de Ensino deve ser implantado a partir do dia 26 de julho e a Rede Estadual deve seguir o mesmo caminho”, anunciou o vereador Coronel Alírio Villasanti, o presidente da Comissão, que realizou mais uma reunião com diversos segmentos nesta quarta-feira (30). “Sou a favor do escalonamento a fim de conter o contágio do covid-19, mas temos que tomar os cuidados para não afetar o comércio e trabalhadores que precisam do serviço” diz Edu Miranda.

A Câmara tem atuado e articulado, junto ao Executivo, propostas para diminuir a lotação nos terminais e nos ônibus, considerado locais com maior risco de contaminação, devido à grande circulação de pessoas e como medida de redução de infecção, o escalonamento deve melhorar e reduzir a situação no avanço da covid-19. Conforme o presidente da comissão, as decisões estão sendo tomadas em conjunto para buscar alternativas inovadoras que contemplem todos os envolvidos.

Segundo a diretora de Patrimônio da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Ana Rita Amarília, o comércio é favorável às mudanças, desde que o horário de funcionamento seja estendido.

Em março, a Casa de leis encaminhou ofício à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com cópia ao Consórcio Guaicurus, cobrando o aumento da quantidade de ônibus circulando na Capital, principalmente nos horários de pico, por conta do aumento dos casos de coronavírus na cidade.

Segundo o diretor-presidente da Agência, Janine Bruno, muito já foi feito desde o início das reuniões. “O transporte coletivo precisa envolver todo mundo: educação, indústria e comercio.”, apontou.