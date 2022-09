AMÉRICO NICOLATTI (77): Advogado, viúvo, cinco filhos, dois netos e uma neta. Advogado formado no Mackenzie/FUCMAT. Pós- Graduado em Sociologia pela USP. Presidiu Comissão Direitos Humanos OAB/MS e Direito Imobiliário e Urbanístico OAB/SP. Vice- Presidente da Associação dos Advogados de Campo Grande. Ex-Vereador em nossa Capital, defensor da Terceira Idade, Agricultura Familiar e Moradia para todos. Apoia e é apoiado pelo candidato a governador Dr. André Puccinelli (MDB).

Boca: Você retorna em grande estilo como candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo!

AMÉRICO NICOLATTI – “Estou me colocando novamente à disposição do eleitorado sul-mato-grossense, desta vez a pedido do amigo André Puccinelli. Ele me pediu que o ajudasse na administração para construirmos um estado melhor e mais acolhedor segundo as necessidades da nossa população. Aceitei e estou surpreso, agradecido pelo carinho recebido aonde quer que eu vá”.

Boca: Como o eleitor está se sentindo?

AMÉRICO NICOLATTI – “Nas minhas andanças pelo Estado tenho contatado a seguinte realidade: Em primeiro plano está a receptividade e apoio inabalável ao Dr. André Puccinelli. É uma reciprocidade afetiva que emociona. O povo está com saudades da administração dele. Da mesma forma sempre tive uma atuação na Capital e no interior. Advogo muito para a Agricultura Familiar e as associações, entre elas as de Bandeirantes,sidrolândia, Terenos e capão seco, procurando aprimorar os direitos da agricultura familiar, que na maioria das vezes não são respeitados ou acatados”.

Boca: Qual a importância da agricultura familiar ?

AMÉRICO NICOLATTI – A agricultura familiar é de fundamental importância para o nosso país considerando que 80% da população brasileira é alimentada pela agricultura familiar, centenas de centenas de famílias de agricultores que possuem vínculo com a terra têm toda a potencialidade para aumentar a produtividade e atender o povo brasileiro. Ocorre que enquanto o banco do Brasil financia rapidamente o grande fazendeiro que vai plantar soja, milho…, e é importante por que é fundamental para nosso pais, o mesmo já dificulta para o pequeno agricultor, que não consegue junto ao banco o financiamento, por menor que seja o valor, existe uma dificuldade para o agricultor familiar, entre as justificativas dos bancos é o título definitivo da terra, porém o título definitivo é outorgado pelo poder público, uma das minhas bandeiras é regularizar esta situação como deputado estadual.

Boca: Qual a importância do agronegócio?

AMÉRICO NICOLATTI – Agronegócio é de fundamental importância para nosso país, para os agricultores que plantam milho, soja e demais derivados, exportando e consolidando nossas divisas contribuindo para balança comercial a favor do país.

Boca: Como será sua atuação perante aos idosos?

AMÉRICO NICOLATTI – A parte da agricultura familiar e da moradia que são uma das minhas bandeiras eu trato com muito carinho e sinto a responsabilidade até mesmo pela minha idade de 77 anos de defender o idoso e a idosa que estão sendo estigmatizado, lá na assembleia defendê-los e colocar sobre apreciação dos meus pares e do governador de criar a secretaria do idoso para atender todas as reinvindicações, daqueles que deram a vida para nosso estado e nossa pátria.

Boca: Nosso estado registra desequilíbrios e constrastes. Dias atrás mais de ‘quinhentas’ famílias dos assentamentos Indaiá 1, 2, 3 e 4 denunciaram estar vivendo sem água e bebendo em ‘cacimbas’ junto com animais. Como resolver essas situações?

AMÉRICO NICOLATTI – “Dias atrás estive em Aquidauana e recebi essa mesma informação. Coloquei o assunto na pauta das minhas futuras reivindicações. Faz-se necessário um olhar mais efetivo para com a Agricultura Familiar para que o progresso caminhe com essa brava gente. É preciso um novo olhar em relação à essa gente compreendendo a importância dessas família para o equilíbrio do mercado consumidor interno”.

Boca: Quando você visita as pessoas o que ouve delas a respeito das eleições?

AMÉRICO NICOLATTI – “Graças a Deus ao longo da minha vida sempre busquei caminhar ao encontro dos ideais do povo e procurando me aprimorar como político, advogado atuante e cidadão, o que me traz momentos de plenas gratificações. Nasci em São Paulo, mas fui acolhido e adotado por esta estado. Campo Grande acolheu a mim e a minha família e sou grato por isso, portanto, tento retribuir esse carinho oferecendo o que existe de melhor em meu trabalho e minha atuação. Daí a vontade de continuar trabalhando por toda essa gente”.

Boca: Algo mais?

AMÉRICO NICOLATTI – “Gratidão e agradecimento é tudo o que posso oferecer a essa gente maravilhosa. Espero contar com o apoio de todos para continuar a oferecer meus préstimos como político e profissional. Agradeço a gentileza dos amigos e pessoas que se simpatizam com a nossa causa. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade que me é dada”.