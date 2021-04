“A agricultura é uma indústria a céu aberto. Suas matérias-primas, como água, CO2 e nutrientes, são advindas do solo e da atmosfera; já sua energia vem da radiação solar; seu regulador de processos fisiológicos é a temperatura; seu gasto de manutenção é a respiração; seu turno de trabalho é o fotoperíodo e a manutenção dessa planta é o manejo agrícola conduzido pelo produtor. Todos esses coeficientes afetam diretamente a fotossíntese, o crescimento vegetativo, a fenologia, o balanço hídrico e a maturação das plantas, com impacto direto na produtividade”. A afirmação é de Pedro Afonso, técnico de desenvolvimento de mercado da BRANDT do Brasil.

“A disponibilidade de água afeta a produtividade no Brasil e no mundo, determinando o progresso da agricultura nas diferentes regiões do país. Dessa forma, se torna um fator poderoso, limitante da produção e da produtividade. Esta faz referência ao resultado de uma complexa interação entre genótipo, ambiente (fatores abióticos e bióticos) e práticas de manejo. Se formos listar os fatores que influenciam na produtividade das culturas, de acordo com P.C. Sentelhas (2020), em artigo adaptado do Canaplan, o clima vem em primeiro lugar, correspondendo a 50%, já o solo aparece em segundo com 23%, a planta (genética) com 13% e por fim o manejo feito pelo homem, com 14%. Então, podemos considerar que 50% dos fatores que afetam a produtividade estão nas mãos dos produtores e que com algumas práticas de manejo específicas, podemos minimizar o efeito prejudicial do clima em busca do aumento da produtividade real”, explica o especialista.

Para reduzir a temperatura, proteger as plantas contra os efeitos de escaldaduras causadas pela radiação excessiva do sol, perdas excessivas de água pela transpiração e manter o pleno funcionamento da fotossíntese, a BRANDT disponibiliza BRANDT Photonik. “Esta solução cria uma camada protetora altamente resistente à lavagem pela chuva na superfície das folhas e frutos, que protege as plantas nos períodos mais quentes do dia e impede que os raios solares prejudiquem a saúde das plantas”, destaca Pedro Afonso.

Sobre a BRANDT

A BRANDT é uma empresa norte-americana fundada em 1953 por Glen Brandt e sua irmã Evelyn Brandt Thomas, atuando na fabricação de insumos para diversas culturas. Especialista em nutrição vegetal, a empresa está presente em mais de 65 países, com tecnologias inovadoras. A companhia está há cinco anos no Brasil, com sede administrativa em Londrina (PR) e fábrica em Olímpia (SP). No Paraná, a empresa está expandindo sua infraestrutura, aumentando massivamente sua capacidade produtiva. As novas instalações, localizadas na cidade de Cambé (PR), região metropolitana de Londrina (PR), estão previstas para serem inauguradas ao final de 2021.