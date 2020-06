A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio do Decreto nº 14.354, publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta sexta-feira (19), determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, a partir de hoje, em todos os espaços públicos e privados, fechados e abertos, inclusive dentro de veículos com mais de um passageiro.

De acordo com o decreto, a obrigatoriedade do uso de máscaras deve ser respeitada em áreas comuns, tanto de condomínios, como elevadores de prédios residenciais e comerciais. Espaços públicos, inclusive ao ar livre e espaços privados como estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.

A obrigação só não se aplica a crianças menores de 4 anos, pessoas com alguma deficiência que impossibilite o uso das máscaras e durante a prática de exercícios físico em geral.

O decreto ainda determina que os estabelecimentos públicos e privados devem coibir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscaras. Caso as pessoas e se recusem a cumprir a determinação, serão considerados infratores e responderão por crime descumprimento de medida sanitária preventiva e de desobediência.