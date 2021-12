Após o deputado Barbosinha ter solicitado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Saúde, Geraldo Resende, o município de Coxim foi contemplado com uma ambulância novinha para atender as demandas de saúde da população.

A ambulância é totalmente equipada para transporte básico de pacientes. “Essas ambulâncias vão servir para fazer um transporte seguro de pacientes que precisam ser atendidos fora de sua área de domicílio e ainda dar agilidade no socorro da população. Estou extremamente feliz em contribuir com a destinação dessa ambulância para Coxim. Esse é um compromisso que fiz com o vereador Ângelo Gari que nos trouxe essa demanda. Tivemos nosso pedido atendido pelo Governo do Estado e isso nos orgulha muito. Usar o bom diálogo que temos com o Executivo para levar investimentos e equipamentos como esse tão essenciais para saúde dos coxinenses”, descreveu o deputado Barbosinha.

Com objetivo de propiciar o transporte seguro de pacientes que necessitem de atendimento fora de suas áreas de domicílio o Governo do Estado entregou no último dia 22 de dezembro ambulâncias para os municípios de Caarapó, Coxim, Eldorado, Mundo Novo, Porto Murtinho e Rio Verde de Mato Grosso.

O deputado Barbosinha fez, pessoalmente, pedido ao Governo para que cada uma dessas cidades pudessem receber as ambulâncias que são veículos do tipo van/furgão envidraçado, quatro portas, com capacidade de transportar três passageiros, incluindo o motorista, com todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens da série. Um investimento total de R$ 2.340.000,00.