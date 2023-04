A pedido de Lula, Brasil terá voos diretos para Cuba e Venezuela, diz França

Ministro de Portos e Aeroportos afirmou que o retorno dessas rotas é “compromisso” das empresas aéreas e alegou que a medida não tem “conteúdo ideológico”

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (foto), anunciou nesta quarta-feira (26) que o Brasil deve voltar a ter, ainda neste ano, voos diretos para Havana, a capital de Cuba, e Caracas, a capital da Venezuela, registra a Veja.

França participa hoje de audiência nas comissões de Turismo e de Viação e Transportes na Câmara. Segundo ele, a volta das rotas é um pedido de Lula (foto) às companhias aéreas brasileiras.

Durante a audiência, depois de uma manifestação de Washington Quaquá, França comentou que o deputado petista do Rio estava indo para Cuba e pediu que ele avisasse “aos nossos companheiros” que os voos diretos Brasil-Havana e Brasil-Caracas retornariam. Consultado pela Veja, o ministério não deu prazo para a volta dos voos nem informou há quanto tempo as rotas deixaram de existir.

“O presidente Lula pediu para que as empresas pudessem voltar a voar para América Central, Caribe e África. Então as empresas estão se organizando e [teremos], possivelmente no segundo semestre, mais três voos para a África: um para a África do Sul e dois mais pra cima, na África mais ao norte”, declarou o ministro.

França acrescentou que os países citados podem, eventualmente, “comprar os nossos produtos industrializados” e que a notícia “não tem um conteúdo ideológico, embora as pessoas queiram dar”.

Não tem conteúdo ideológico nenhum, imagine. É impressão sua, leitor.