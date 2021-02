Na tarde de terça-feira (2), o vereador e o secretário Carlos Alberto visitaram o bairro Planalto, a pedido de Luzimar e João Aparecido Martins. A comunidade solicitou uma revitalização da infraestrutura da praça, propondo a criação de uma academia ao ar-livre e melhoria na iluminação pública para atender crianças e idosos, mantendo também a segurança dos moradores.

A praça fica localizada em frente ao antigo Canguru Lanches. Segundo o Professor Juari, as visitas aos bairros fazem parte do gabinete itinerante, proposta de seu mandato. “Nós estamos apenas começando as atividades, pouco a pouco esse projeto alcançará maiores proporções”, completou.

Serviço

Para denunciar irregularidades no seu bairro, basta ir até a aba “Me diz Você” no site www.professorjuari.com.br. Ou pelo endereço de e-mail: contato@professorjuari.com.br.