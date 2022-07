O Engenheiro Civil Jary de Carvalho e Castro, especialista em acessibilidade e conselheiro da Santa Casa de Campo Grande, utilizou a Tribuna da Câmara de Vereadores, na Sessão Ordinária de hoje (12/7), a pedido do vereador Dr. Sandro Benites, para falar sobre a acessibilidade e mobilidade urbana em Campo Grande.

Jary é autor do livro Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de cada um, que reúne depoimentos de profissionais ligados ao “mundo” das pessoas com deficiência. A primeira edição foi lançada em agosto de 2013, com a ideia de divulgar e discutir o assunto. Nele, há relatos de dentistas, médicos, psicólogos, educadores, advogados, jornalistas, empresários e, também, tem depoimentos do iatista e medalhista olímpico Larz Grael e da deputada federal Mara Gabrilli.

“Fico muito honrado pelo convite do nosso amigo Dr. Sandro Benites, para que pudéssemos falar de assuntos que tanto impactam a nossa sociedade. Quando falamos de acessibilidade e mobilidade urbana, estamos falando de pessoas e qualidade de vida, num melhor mundo para todos, para que nós possamos ir e vir com tranquilidade”, explanou o engenheiro civil.

Jary de Carvalho também comentou sobre um estudo recente em que fala do aumento de pessoas idosas no Brasil. “O Brasil era um país jovem, esse era o discurso que se tinha. Hoje, ele está envelhecendo, sendo considerado o país que mais envelhece rapidamente. Em 2030, teremos mais pessoas com 60 anos do que jovens. E, essas pessoas idosas precisaremos cuidar em um mundo acessível, com banheiros, calçadas, rampas e corrimões adequados. É uma luta constante. Por isso vim deixar uma semente plantada aqui”, relatou.

Em sua fala, Dr. Sandro Benites se colocou à disposição para transformar Campo Grande em uma cidade acessível para todos. “Juntos, vamos transformar Campo Grande em uma cidade acessível, fazer leis e fiscalizar a execução delas. Estou contigo na luta por essa bandeira”, afirmou o parlamentar.