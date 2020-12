AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – No final da tarde ontem (29), policiais civis do Setor de investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, em diligência no Bairro Serraria, se deparam com dois indivíduos, de 21 e 33 anos, que estavam em uma motocicleta. Ao perceberam a viatura da polícia, os suspeitos demonstraram nervosismo e passaram a trafegar em alta velocidade. Após perseguição, a dupla foi abordada e com o passageiro, o homem de 33 anos, foi encontrado aproximadamente 169 gramas de maconha no interior de uma mochila.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia onde entraram em contradição quando entrevistados pelos policiais. Inicialmente, eles negaram o tráfico de drogas e afirmaram que a droga seria para o consumo pessoal. Foram apreendidos o entorpecente encontrado e uma motocicleta Honda Fan 125.

Os dois foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para tráfico. As investigações continuam através do Inquérito Policial e a polícia civil está à disposição da sociedade para servir e proteger.

Qualquer denúncia poderá ser realizada pelo telefone 3241-2020 ou por WhatsApp no n. 67-99125-1566.