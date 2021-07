A Polícia Militar prendeu no início da tarde de quinta-feira (1), um homem pelo crime de tráfico de drogas e outro por portar drogas. A ocorrência é desdobramento da Operação Armagedom, que acontece no mês de julho na área da 11ª CIPM. O flagrante se deu após verificação de denúncia via disque 181 – um serviço destinado a mobilizar a sociedade na luta contra o crime e a violência no Estado de Mato Grosso do Sul.

As ligações telefônicas não têm custo para o denunciante e o atendimento acontece de forma ininterrupta, tendo como principal característica o sigilo dos procedimentos, pois o denunciante não precisa se identificar.

Foi confirmada estranha movimentação em residência na região do Vila Santa Luzia, sendo constatado pelos Policiais Militares que estaria ocorrendo Tráfico de Drogas no local. Duas pessoas foram abordadas sendo apreendidos diversos papelotes de maconha, cocaína, objetos de comercialização de entorpecentes como balança de precisão, sacos plásticos recortados, além de mais de R$2.800 em espécie e até mesmo máquina de cartão de crédito.

Os indivíduos foram detidos em flagrante e juntamente com os materiais apreendidos, entregues na Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os demais procedimentos legais em relação aos fatos.