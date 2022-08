A Polícia prendeu três homens suspeitos do homicídio de Alexandre Pereira Marimoto, de 19 anos, na quarta-feira (24) no Guanandi em Campo Grande. O trio estava escondido numa casa. Equipes do SIG após investigações localizaram os suspeitos após o crime através de imagens de câmeras de segurança e informação de moradores da região. Crime por vingança.