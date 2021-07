O tema desse ano foi “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com Financiamento Público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” e reuniu os representantes governamentais, entidades e organização de assistência social, usuários, organização de usuários e trabalhadores que atuam na área de assistência social, com a finalidade de avaliar a política de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema, reafirmar o compromisso de todos os envolvidos com a Lei Orgânica de Assistência Social, bem como discutir a responsabilidade do poder público e dos conselhos na efetivação dessa política.

Representando a Prefeita de Jasrdim, Dra. Clediane Matzenbacher, a Secretária de Governo, Dra. Tâmara Sanches, abriu os debates no primeiro dia de evento. O evento contou com a elaboração de excelentes propostas que foram deliberadas para as três esferas de governo: Municipal, Estadual e Federal. Nosso objetivo é que cada dia mais possamos todos juntos fortalecer e reafirmar a Assistência Social como Política Pública garantindo direitos, bem como dar segmento a seu centro de atuação, os usuários. Contribuindo para o aprimoramento do SUAS, garantido a autonomia e o protagonismo dos usuários do SUAS.

Durante a realização da Conferência Municipal foram escolhidos 04 (quatro) delegados de forma paritária com representantes do governo e da sociedade civil que participarão da Conferência Regional ao passo que ao longo da realização desta serão escolhidos os delegados que representarão o estado do Mato Grosso do Sul na Conferência Nacional.