Aconteceu, na unidade de Saúde Sebastiana Brito Pascoal “Posto Jd. das Palmeiras” uma palestra sobre os riscos que o Tabaco causa para saúde. O município de Água Clara oferta apoio e tratamento ao fim do tabagismo, o procedimento conta com 03 meses de acompanhamento Psicoterapêutico (Psicólogo) e Medicamentoso (Médico da Estratégia da Saúde da Família ) que avalia qual será o melhor tipo de tratamento, podendo ser estendido de acordo com cada caso, sendo totalmente gratuito e ofertado pelo SUS.

O serviço pode ser encontrado no Caps I (Centro de Atenção Psicossocial), na Rua Filinto Luís Ottoni, n 20, Centro. Além de orientações em todas unidades de saúde.