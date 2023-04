A presença do Psicólogo e do Assistente Social nas 205 escolas municipais da Capital, é fundamental”, defende o vereador Dr. Victor Rocha durante audiência

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da Audiência Pública para discutir sobre o tema: “Saúde Mental: um desafio na educação”, realizada pela Comissão de Saúde, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Dr. Victor Rocha fez questão de participar da Audiência Pública Saúde Mental – Um desafio na Educação, para falar da importância do psicólogo e assistente social nas 205 escolas municipais de Campo Grande. “Temos que dar a possibilidade de os alunos terem acompanhamento tanto de psicólogos como de assistentes sociais, pois muitos deles estão vulneráveis a vários tipos de abusos, tanto físicos como psicológicos. A presença desses profissionais irá contribuir com a identificação desses abusos e encaminhamento para o devido acompanhamento e/ou tratamento”, ponderou.

Victor Rocha é autor da Lei 7.000 de 13 de janeiro de 2023, que visa estabelecer diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial para Pessoas Acometidas de Sofrimento e Transtorno Mental no Município de Campo Grande. “Com certeza é uma grande conquista. Com a lei publicada, temos um ganho para o município de Campo Grande, principalmente para os pacientes que são acometidos de sofrimento mental, seja com uma doença mental ou em função de abuso de álcool e drogas. É muito importante esse fortalecimento das ações da rede do psicossocial”,

Dr. Victor Roca defende a necessidade de um concurso público para os profissionais do Centro de Apoio Psicossocial, médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros. “Precisamos garantir a continuidade do trabalho, que muitas vezes hoje, se tem um trabalho com um tempo limitado até dois anos, após esse período segue com o outro profissional, isso é muito ruim para o seguimento ao tratamento”.

A Comissão Permanente de Educação e Desporto finalizou a audiência com encaminhamentos. “Fortalecimento do SUS, uma agenda proposta com o secretário de saúde, vereadores e demais autoridades presentes, provavelmente no horário da tarde, também as unidades escolares, Emeis melhorar o acolhimento, acolher e colocar os readaptados em funções que possam ser produtivos, ampliar o número de profissionais que atendam pelo IMPCG para dar conta da demanda, rever a estrutura e condições de trabalho dos professores, realizar pesquisa para saber como estão os profissionais, ampliar cursos de aperfeiçoamento em saúde mental e atenção psicossocial, ampliar parceria com a Fiocruz, implantar gestão democrática, ampliar os espaços de escutas com psicólogos e assistentes sociais e também fazer parcerias e projetos com mais profissionais de esportes e atividades”, concluiu o presidente da Comissão, vereador Prof. Juari.