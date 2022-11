A Vice-Presidente Camila Bastos representou a Ordem dos Advogados, Seccional Mato Grosso do Sul, na cerimônia de posse do novo Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) César Palumbo Fernandes, na última sexta-feira (18). A nomeação de César Palumbo Fernandes, na vaga destinada ao Quinto Constitucional, foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 09 de novembro. A posse solene de César Palumbo será realizada no dia 1º de dezembro, às 18 horas, no Plenário des. Nery Sá e Silva de Azambuja, localizado no TRT/MS, no Parque dos Poderes.