A visão de Delcídio do Amaral para investimentos e infraestrutura.

Candidato a Prefeito pelo PRD, Delcídio do Amaral pretende transformar Corumbá na maior economia do Estado



O candidato a prefeito de Corumbá Delcídio do Amaral pelo PRD, se mostra pronto, e segundo ele, para liderar a cidade rumo a um futuro de crescimento sustentável e prosperidade. Com um profundo conhecimento da realidade local e uma visão clara para o desenvolvimento, Delcídio propõe um plano de administração baseado em cinco diretrizes essenciais: atração de investimentos, sustentabilidade ambiental, geração de emprego e renda, infraestrutura urbana com acessibilidade e mobilidade, e gestão ética, democrática e eficiente. Além disso, a integração de políticas setoriais integradas será um pilar fundamental para o avanço da cidade.



ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Delcídio acredita que a atração de investimentos é crucial para o desenvolvimento de Corumbá. Seu plano inclui a reestruturação da logística, considerando os diversos modais de transporte disponíveis — hidrovia, ferrovia, aeroporto internacional e rodovias. “Buscar parcerias públicas ou privadas visando garantir o escoamento da produção, seja na forma de commodities ou bens acabados, é essencial. A disponibilidade dos modais é um grande atrativo para investidores e, consequentemente, um indutor ao desenvolvimento local e regional”, afirma Delcídio.



INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA E LATINO-AMERICANA

Outro ponto de destaque no plano de Delcídio é a integração fronteiriça e latino-americana. O candidato visa implantar a Rota Bioceânica por ferrovia, ligando Mato Grosso do Sul ao Peru pelo Porto de Llo ou Arequipa. Além disso, pretende estabelecer parcerias com a Bolívia e o Paraguai para estimular o comércio, difundir tecnologias e capacitar a mão de obra local. “A integração regional não apenas promove o comércio, mas também abre portas para inovações e oportunidades de desenvolvimento conjunto”, destaca Delcídio.



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

No que diz respeito à mobilidade e acessibilidade, o plano de Delcídio busca aprimorar o deslocamento das pessoas dentro da cidade. “Queremos melhorar o transporte coletivo, incentivar o uso de bicicletas e promover o deslocamento a pé, reduzindo a dependência de carros. As dificuldades de deslocamento em Corumbá foram apresentadas por diversos setores da sociedade e devem ser resolvidas com eficiência”, ressalta o candidato.



SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA

Delcídio também foca em questões críticas nos serviços públicos, como a gestão dos efluentes da Estação de Tratamento de Água e a privatização dos serviços de esgotamento sanitário. Ele defende a transparência nos estudos de viabilidade econômica, financeira e ambiental relacionados à subdelegação da concessão da Sanesul.



PROJETOS E METAS

Entre os objetivos de Delcídio estão a revisão do Plano Diretor do Município, a profissionalização do Carnaval de Corumbá, a reforma e a modernização do estádio Arthur Marinho, a conclusão do centro de convenções de Corumbá e a pavimentação de 25 km da Estrada do Jacadigo, utilizando recursos do Fundersul.



COMPROMISSO E IDENTIDADE

Delcídio expressa seu profundo compromisso com Corumbá com a frase: “Tenho o coração corumbaense e levo o sangue pantaneiro na veia. Não me abalo com a seca, nem me afogo nas cheias. Minha dedicação à nossa cidade é firme e inabalável.” Com um plano bem estruturado e um compromisso genuíno com o progresso de Corumbá, Delcídio do Amaral está preparado para liderar a cidade em direção a um futuro mais próspero e sustentável.