PONTA PORÃ/MS – Um policial aposentado era atendido em um posto de combustíveis, na Avenida Brasil, divisa com Pedro Juan Caballero, quando dois homens teriam chegado, em uma motocicleta, e anunciado o assalto. Mas, um cabo do 4° Batalhão da PM que também estava no local evitou a ação dos bandidos. Ao ouvir a determinação dos ladrões, ele se identificou e deu ordem de prisão aos dois meliantes, que reagiram e acertaram um tiro de raspão no PM aposentado, porém o Cabo acabou agindo muito mais rápido e deu um tiro no peito do bandido, que morreu na hora. Com isso o aposentado acabou sendo salvo.

O comparsa que o acompanhava fugiu para o país vizinho. O policial baleado foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não corre risco.