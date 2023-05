Abaixo-assinado para criar CPI do STF ultrapassa 265 mil assinaturas 

O Partido Novo criou um abaixo-assinado para cobrar dos parlamentares a assinatura que aprove a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar supostos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o início da noite desta sexta-feira, 19, a adesão havia ultrapassado as 265 mil assinaturas. A campanha permanece no site da sigla.

A página oficial do abaixo-assinado, criado para promover a iniciativa, traz uma lista com os nomes dos parlamentares que já assinaram o pedido de instalação da CPI e pede que a população faça pressão nos congressistas. Até agora, 142 deputados já haviam assinado o requerimento de criação do colegiado — são necessárias 171.

“Cada vez mais brasileiros enxergam o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral como fontes de ilegalidades, inquéritos abusivos e intimidatórios, favorecimento de alguns e perseguição de outros e de decisões motivadas por ressentimentos pessoais e desejos de vingança”, reforça o texto publicado na página da petição. O projeto é de autoria do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS).