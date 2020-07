Abatido, o ex-ministro Delcídio do Amaral (65) voltou a ser internado hoje (28), no Hospital da CASSEMS de CG após apresentar um quadro clínico de piora em relação ao COVID-19 e a Dengue no qual foi acometido. Antes de ser internado fez um anúncio em suas redes sociais. “O “ioiô” dos sintomas resolveu ficar parado de ontem pra hoje e não melhorei. Essa noite tive mais febre e acredito que estou desidratando. Não adianta teimar! Estou voltando pro hospital”, declarou Delcídio. No último dia 14 Delcídio foi diagnosticado pelo novo coronavírus, após realizar um teste do tipo RT-PCR, num laboratório.