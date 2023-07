ABCZ apresenta possibilidade de concessão do RGD após expiração da validade do RGN

Com objetivo de facilitar o trabalho dos criadores, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) apresenta uma novidade para os seus associados: a partir de agora, os Registros Genealógicos Definitivos (RGDs) podem ser concedidos mesmo após expirada a validade do RGN (Registro Genealógico de Nascimento).

A alteração nas diretrizes foi aprovada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após um pleito da ABCZ.

Anteriormente, a inspeção para o RGD só era permitida para animais cujos RGNs estivessem dentro do seu prazo de validade – ou seja, para machos de até quatro anos e para fêmeas de até seis anos. Após essas idades, o animal perdia o direito ao RGD.

Com a nova decisão, aqueles animais com o prazo de inspeção expirado ainda poderão ser inspecionados para o RGD, desde que exista uma solicitação por parte do criador, previamente aprovada pela Superintendência Técnica da ABCZ e que reúna, ainda, justificativa e qualificação de parentesco por exame de DNA com material biológico colhido pelo inspetor de registro.

Vale ressaltar que os prazos de validade continuam em vigor e somente as exceções serão analisadas.

“Trata-se de mais uma conquista do nosso trabalho de adequar o regulamento de acordo com a realidade e necessidades dos nossos associados”, aponta o presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid.