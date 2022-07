O Tribunal de Justiça, por meio da Ejud-MS, abre nesta segunda-feira, dia 11 de julho, as inscrições para a Gincana do Saber Judiciário 2022 – Segunda Edição, que poderão ser realizadas até as 18 horas do dia 22 de julho, por meio do site ejud.tjms.jus.br (SejudWeb e depois em inscrições).

A segunda edição da Gincana do Saber Judiciário 2022, foi idealizada pela Escola Judicial de MS (Ejud-MS) com objetivo de agregar conhecimentos e incentivar a participação ativa dos servidores/as do Poder Judiciário de MS, mediante uma ação educacional com foco na aprendizagem, pesquisa e apresentação de projetos inovadores que venham a contribuir com a efetividade da prestação jurisdicional.

O servidor/a, no ato da inscrição, deve estar atento para se inscrever na circunscrição da qual faz parte. Composta de nove etapas no total, a gincana terá palestras on-line, cursos autoinstrucionais e apresentação de projetos.

As quatro primeiras fases terão palestras realizadas pela plataforma Microsoft Teams e transmitida pelo canal do Youtube da Ejud-MS, além de cursos EaD autoinstrucionais. Para isso foram selecionados os seguintes temas “Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação: um ambiente de trabalho saudável é direito de todos e todas”; “A agenda 2030 e as suas dimensões”; “Liderança 4.0: Transformação digital – novas ferramentas e tecnologias a bem do serviço público”, “Inovação no Poder Judiciário: a construção de uma cultura de qualidade e sem excessos burocráticos – o fortalecimento da confiança na instituição PJMS”.

Importante lembrar que a lista dos/as concluintes de cada circunscrição das quatro primeiras etapas será publicada no site da Ejud-MS, no dia 29 de agosto. A quinta etapa diz respeito à formação das equipes e à elaboração do Projeto de Inovação sobre “Boas Práticas para um Poder Judiciário Inovador – Prestação Jurisdicional de Excelência”. As equipes podem ter até cinco pessoas para elaboração do projeto.

Um detalhe importante: os/as participantes das equipes devem ser necessariamente da mesma circunscrição. Assim, após a conclusão das quatro primeiras etapas, estes/as deverão cadastrar sua equipe do dia 30 de agosto ao dia 2 de setembro, e o Projeto de Inovação deve ser desenvolvido e encaminhado de 3 a 23 de setembro, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Ejud-MS. No dia 17 de outubro será disponibilizada lista com os projetos selecionados.

Estarão na semifinal, para votação na área intranet do portal do TJMS, os 10 projetos selecionados pela comissão técnica. A votação será realizada mediante o resumo dos projetos selecionados sem a identificação dos participantes e disponibilizados na intranet, das 12 horas do dia 20 às 18 horas do dia 24 de outubro, podendo ser votados uma única vez por quem participar da votação do certame. Serão selecionados os cinco projetos mais votados. Em caso de empate, serão aplicados os critérios previstos no edital.

No dia 25 de outubro serão divulgados, na área restrita e no site da Ejud-MS, os cinco projetos mais votados, com o nome do projeto finalista e componentes das equipes. A grande final será no dia 27 de outubro, às 13 horas, na sede da Ejud-MS, no auditório Guaicurus, com transmissão em tempo real no canal do Youtube da Ejud-MS.

As cinco equipes finalistas terão 15 minutos para expor seus projetos presencialmente e a ordem de apresentação será definida por sorteio. Após a apresentação dos finalistas, a comissão examinadora deliberará, em sigilo, a classificação entre 1°, 2°, 3°, 4º e 5° lugar. O resultado final será divulgado pela equipe de Cerimonial da Ejud-MS.

PREMIAÇÃO

As equipes vencedoras receberão o Selo do Saber Judiciário, premiação em valores, os quais serão divididos igualmente entre os membros da equipe e troféu. O primeiro lugar receberá o Selo do Saber Judiciário Platina, o troféu platina Gincana do Saber Judiciário 2022 e R$ 10.000,00; o segundo lugar levará o Selo do Saber Judiciário Ouro, o troféu Ouro da Gincana do Saber Judiciário 2022 e a quantia de R$ 7.000,00.

Para o terceiro lugar serão entregues o Selo do Saber Judiciário Prata, o troféu Prata da Gincana do Saber Judiciário 2022 e R$ 5.000,00. Para a equipe que conquistar a quarta colocação será destinado o Selo do Saber Judiciário Bronze, o troféu Bronze da Gincana do Saber Judiciário 2022 e a quantia de R$ 3.000,00. Por fim, o quinto lugar receberá o Selo do Saber Judiciário Chumbo, o troféu Chumbo da Gincana do Saber Judiciário 2022 e R$ 1.500,00.

Todos os integrantes dos cinco projetos finalistas ganharão um leitor digital e receberão apontamento de elogio funcional em seu histórico. Para dúvidas e informações basta entrar em contato com a Ejud-MS pelo telefone 3314-1736 ou pelos e-mails ejud.multidisciplinar@tjms.jus.br e/ou ead@tjms.jus.br com o assunto: GINCANA DO SABER JUDICIÁRIO 2022.

Para mais detalhes leia a íntegra do edital no documento anexo.