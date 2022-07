Promovido pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul (Anoreg/MS), o 3° Simpósio de Direito Notarial e Registral será realizado nos dias 12 e 13 de agosto na sede da associação, situada na Trav. Tabelião Nelson Pereira Seba, 50 – Chácara Cachoeira, em Campo Grande. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio do site oficial do evento no link https://www.simposioms.com.br/.

Com nomes importantes no cenário estadual e representantes nacionais da classe notarial e registral, o evento que acontecerá na capital sul-mato-grossense contará com três painéis centrais, são eles: Combate à Violência Doméstica: os cartórios também fazem parte desta luta; Registro de Imóveis: Regularização Fundiária; e Notas: Cartório de Notas: o futuro é agora.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12/08)

18h30 – Abertura Oficial

19h30 – Painel – Combate à Violência Doméstica: os cartórios também fazem parte desta luta!

20h15 – Novidades da Lei nº 14.382/2022 no Registro de Imóveis

Sábado (13/08)

08h30 – Painel – Registro de Imóveis: Regularização Fundiária

10h – Painel – Notas: Cartório de Notas: o futuro é agora!

11h30 – Almoço Livre

14h – Protesto Desjudicialização da Execução Civil

15h30 – O nome civil e as possibilidades de alteração trazidas pela Lei nº 14.382/2022

17h – Encerramento