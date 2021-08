Com o tema Desigualdades, Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Desca) e Agenda 2030, será realizada no período de 8 a 12 de novembro a 18ª edição do Congresso Internacional de Direitos Humanos. O evento será realizado on-line por meio de parceria entre o Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e o Fórum Internacional e Ibero-americano de Direitos Humanos (FIIDH), com o apoio do Tribunal de Justiça de MS e de várias instituições públicas e privadas afinadas com os direitos humanos.

De acordo com os organizadores, será dada continuidade aos trabalhos que foram desenvolvidos nas edições passadas, relacionados aos fundamentos filosóficos, históricos e jurídicos e também sobre a prática dos Direitos Humanos no Brasil e em outros países. Nos debates serão focadas questões sobre fronteiras, migrações, diversidade de gênero, trabalho, políticas públicas e, mais recentemente, a pandemia. Na programação, estão previstas palestras de renomados pesquisadores, apresentações de banners e artigos científicos nos 17 Grupos de Trabalhos que abarcam os temas propostos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 27 de setembro no link https://www.idhmsjn.org/xviii-cidh-inscricoes-e-submissao e custam R$ 30,00 para ouvintes. Os valores para inscrição e as regras para submissão dos trabalhos em formato de artigo ou banner/resumo estão disponíveis nos editais de cada uma das modalidades. O prazo para submissão termina em 29 de setembro. As temáticas, bem como as regras para submissão também podem ser conferidas no link indicado.

Além de constituir um espaço importante de intercâmbio entre pesquisadores, profissionais e estudantes, o CIDH tem sido relevante espaço de participação de lideranças de movimentos sociais, possibilitando o diálogo entre o conhecimento acadêmico e outras formas de conhecimentos, fortalecendo a função social dos espaços acadêmicos, atendendo as demandas sociais com vistas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.