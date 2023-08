Abertas inscrições para o torneio feminino de vôlei de areia

Estão abertas as inscrições para o torneio feminino de vôlei de areia do Sinpol. “O objetivo é incentivar a prática esportiva e, consequentemente, os hábitos saudáveis que melhorem a qualidade de vida entre nossos sindicalizados e familiares”, explica o presidente da entidade, Alexandre Barbosa da Silva.

Mulheres policiais, esposas de policiais e seus dependentes do sexo feminino podem fazer inscrições na ficha em anexo (logo abaixo↓) com até oito participantes por equipe, sendo quatro reservas. A ficha precisa ser entegue ao diretor de esportes do Sinpol, Fábio Roberto Pereira.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 25/8, dia do congresso técnico, às 19 horas, na sala de reuniões do Sinpol. O jogo de estreia será no dia 02 de setembro às 16h30, na quadra de areia da sede.