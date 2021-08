Até o dia 16 de agosto estão abertas as inscrições para o processo seletivo de acadêmicos para estágio no Poder Judiciário de MS nas áreas de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Tecnologia da Informação.

O certame destina-se à formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão de Pessoal, do Tribunal de Justiça de MS, com prazo de validade de um ano e possibilidade de prorrogação por igual período. Serão 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente forense, com remuneração de R$ 764,06, acrescido de vale-transporte.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.dedalusconcursos.com.br e a prova será composta por 48 questões de múltipla escolha, sendo 34 de conhecimentos específicos, 10 de língua portuguesa e 4 de noções de legislação – todas com quatro opções de respostas. Para realização das provas, o candidato deve portar caneta esferográfica preta, obrigatoriamente de material transparente, lápis e borracha branca (sem capa protetora). Não será permitida a utilização de lapiseira.

Serão aceitas inscrições de estudantes regularmente matriculados em instituições públicas e particulares de ensino, do primeiro ao antepenúltimo semestre, no entanto, o credenciamento se dará a partir do 3° semestre. Não serão aceitas inscrições de acadêmicos que estejam cumprindo somente dependência; em regime de adaptação de grade curricular, que estejam no segundo ano de estágio no Poder Judiciário Estadual ou já tenha estagiado no Judiciário por um ano e seis meses, entre outros.

O candidato será responsável por verificar e imprimir o cartão de convocação, que ficará disponível na área do candidato, e apresentá-lo na realização da prova. Caso não esteja com o documento, será automaticamente desclassificado. Caso haja inconsistência nas publicações relativas às funções ou locais de realização das provas, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail duvidas@dedalusconcursos.com.br.

Haverá reserva de 10% das vagas oferecidas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para os candidatos que se autodeclararem índios. Destaque-se que informações sobre datas, locais e horários de realização das provas não serão enviadas por e-mail e nem prestadas por telefone: o atendente explicará o procedimento para o candidato de como localizar e verificar seu local de provas.

O candidato deve chegar ao local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, munido do cartão de convocação, documento de identificação original com foto. As provas terão duração máxima de três horas e o caderno de provas poderá ser levado somente após decorrida uma hora do início das provas.

O estágio será realizado na Secretaria do Tribunal de Justiça, no Fórum da Capital, no Centro Integrado de Justiça (Cijus) e nos Juizados Especiais da comarca de Campo Grande.

A íntegra do edital está no arquivo anexo ao lado.