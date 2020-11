Estão abertas vagas, por concurso de remoção, para a comarca de Amambai, de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para escolha de juízes leigos atuantes no sistema dos Juizados Especiais do Poder Judiciário de MS.

O prazo para as inscrições é de 10 dias a partir da data da publicação do edital, publicado no Diário da Justiça desta quarta-feira (11). As inscrições são gratuitas e o candidato interessado deve se manifestar exclusivamente pela internet, pelo link www.tjms.jus.br/concursos/juiz-leigo.php.

A vaga será preenchida por ordem de classificação no processo seletivo a que se submeteu o candidato à remoção. No caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios, por ordem: o exercício, no mínimo durante um ano, das atribuições de conciliador e/ou leigo nos Juizados Especiais e o candidato mais idoso.

O candidato designado para exercer a função de leigo na comarca de Amambai deixará de figurar no cadastro de reserva da comarca de origem, para a qual prestou o processo seletivo. O edital está assinado pelo juiz Edimilson Barbosa Ávila.