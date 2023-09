Aberto credenciamento da imprensa para o lançamento do novo PAC em Mato Grosso do Sul

O ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, lança, na próxima quinta-feira (21), às 9h, o Novo PAC em Campo Grande (MS). Na ocasião, serão detalhadas as obras prioritárias que vão dinamizar a infraestrutura do estado e os investimentos federais previstos. O evento contará com a presença do governador Eduardo Riedel.

Os jornalistas interessados em fazer a cobertura do lançamento devem enviar as informações abaixo, impreterivelmente até as 14h de quarta-feira (20), para o e-mail imprensaccivil@presidencia.gov.br.

SERVIÇO: Lançamento do Novo PAC em Mato Grosso do Sul

Data: 21/09/2023

Horário: 9h

Local: Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Endereço: Avenida Dom Antônio Barbosa, 4155, Bloco A, Vila Santo Amaro – Campo Grande/MS