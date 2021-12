O período de matrícula na Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, para o ano letivo de 2022, está aberto até o dia 23 dezembro. Os pais ou responsáveis devem efetuar a matrícula dos alunos aprovados, nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21). Já a matrícula dos alunos aprovados ou não, após o exame final, será nos dias 22 e 23. O horário de atendimento na unidade escolar, que fica na MS-040 – na região das Três Barras – é das 7h30 às 15h.

As aulas na unidade escolar são ministradas em período integral, das 7h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. O candidato à matrícula deve residir na Zona Rural, no entorno da escola ou nas regiões do Aeroporto Santa Maria, Bom Jardim, Cachoeira e Cedro, desde que possam ser atendidos pelo transporte escolar rural disponível.

A escola atende crianças a partir do 1° ano do ensino fundamental até o 3° ano do ensino médio, com critérios específicos para cada ano escolar. No ensino médio o aluno tem acesso ao curso de educação profissional técnica integrado e conclui a etapa como técnico agropecuário. Para o 1° ano do ensino fundamental serão disponibilizadas 30 vagas, e para os demais anos letivos estarão disponíveis vagas remanescentes. Os novos alunos devem efetivar a matrícula a partir do dia 4 de janeiro de 2022, conforme disponibilidade de vagas.

O edital que estabelece os critérios da matrícula na unidade e outras informações podem ser obtidas na publicação oficia no Diogrande, no site https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.