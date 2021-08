Publicado nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do Estado, o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de 40 enfermeiros para atuarem no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. De acordo com a publicação, o período de inscrições e envio de documentos para Avaliação Curricular acontece de 12 a 15 de agosto de 2021, das 8h às 17h. No dia 19 de agosto serão publicados os resultados preliminares e, entre os dias 19 e 20 de agosto das 08h às 17h, acontece o período recursal.

O edital prevê ainda que, no dia 25 de agosto serão publicados o resultado dos recursos, o resultado definitivo das solicitações de inscrição, assim como o Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo, com respectiva convocação dos candidatos dentro do quantitativo de vagas oferecidas para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação.

Todas as disposições, informações sobre função, carga horária e remuneração, inscrições e as demais etapas do certame podem ser acessadas por meio do link www.imprensaoficial.ms.gov.br. A publicação está disponível entre as páginas 60 e 67 do D.O.E.