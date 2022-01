A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima semana, dia 2 de fevereiro, a solenidade de abertura da 4ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O evento será híbrido e contará com os ritos habituais que marcam o início anual dos trabalhos, obedecendo às medidas de biossegurança necessárias. Haverá transmissão ao vivo por todos os canais de Comunicação do Poder Legislativo Estadual: canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook e Rádio ALEMS.

A partir das 8h45, será realizada a evolução da tropa da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Em seguida, os parlamentares e autoridades que participarão da solenidade seguirão para o Pavilhão das Bandeiras, para receber o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ele passará em revista à tropa e será recepcionado pelo presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB), para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul, e de Campo Grande, simultaneamente à execução dos hinos pela Banda da PMMS.

No Plenário Júlio Maia, a mensagem do governador do Estado será recebida pelo presidente Paulo Corrêa, conforme disposto no artigo 89, inciso XI da Constituição Estadual. A liderança do Governo na Assembleia Legislativa fará seu discurso, bem como um representante da oposição e o presidente Paulo Corrêa, que, após sua fala, solicitará aos líderes de bancada e blocos partidários que informem se as lideranças serão mantidas ou indiquem os novos nomes para as composições. As lideranças deverão indicar os deputados membros das comissões técnicas (titulares e suplentes) durante a solenidade ou na próxima sessão ordinária, por escrito ou oralmente em plenário.